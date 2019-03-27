В Киеве одновременно "заминировали" три популярных ТРЦ (фото)

Речь идет о ТРЦ Gulliver, Skymall и "Украина", а также клубе Stereo Plaza.

В течение часа столичные полицейские получили четыре сообщения о взрывчатке в разных районах столицы: в трех ТРЦ и развлекательном клубе.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, на местах происшествия работают специалисты всех профильных служб.

"В течение часа по спецлинии 102 поступило четыре сообщения о минировании торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы", - говорится в сообщении полиции.

Специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, кинологи со служебными собаками проводят тщательную проверку зданий и прилегающей к ним территории. На местах дежурят экипажи патрульных и врачи.

Как сообщает "Информатор", речь идет о ТРЦ Gulliver, Skymall и "Украина" и клубе Stereo Plaza.

Людей из помещений эвакуировали, а входы в ТРЦ закрыли, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве "заминировали" Майдан Независимости.