В Мариуполе на праздновании дня рождения задержан "эмиссар" вора в законе "Гули" (фото)

На обнародованных фото видно, что правоохранители положили лицом вниз около двух десятков гостей гражданина Грузии, причастного к криминальному миру.

Правоохранители задержали в одном из заведений общественного питания Мариуполя гражданина Грузии, который прибыл в Украину "по заданию" от криминального авторитета по прозвищу "Гули".

Об этом говорится в сообщении руководителя криминальной полиции Донецкой области Артема Кисько на странице в Facebook.

"Так закончился день рождения, который проходил в городе Мариуполе, для гражданина Грузии, который прибыл в Донецкую область от имени вора в законе Надира Салифова на прозвище "Шишки" для установки "воровского порядка", - говорится в сообщении.

На обнародованных фото видно, что правоохранители положили лицом вниз около двух десятков гостей гражданина Грузии, причастного к криминальному миру.

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Как сообщается, оперативники Управления стратегических расследований полиции Донецкой области и отдела "К" СБУ установили, что он приехал в Украину под чужой фамилией, так как находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других проверяем законность пребывания в нашей стране", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что суд избрал "имениннику" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.