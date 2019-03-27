В Киеве военный грузовик въехал в авто с ребенком (фото, видео)

По данным очевидцев, Chevrolet двигался по средней полосе. Сзади в «легковушку» влетел военный грузовик.

В Киеве на Гаванском мосту произошло ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Chevrolet. Машины столкнулись на средней полосе движения. В салоне «легковушки» находились пожилой мужчина и ребенок. К счастью, никто их пассажиров не пострадал, отделавшись легким испугом.

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Авария произошла 26 марта около 20:00. Об этом сообщает Информатор. По данным очевидцев, Chevrolet двигался по средней полосе. Сзади в «легковушку» влетел военный грузовик. По предварительной информации, причиной столкновения стали неисправные тормоза в грузовом авто.

У Chevrolet вылетело заднее стекло. Также значительная часть машины смята. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На помощь грузовику прибыл второй военный автомобиль.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. Детали и причины аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, ранее на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara. У военного автомобиля отказали тормоза.