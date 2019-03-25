В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток (видео)

По данным СМИ, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня.

В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, 24-го марта в 16:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что женщина упала в колодец на улице Баженова Шевченковского района города Днепр.

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По прибытию к месту вызова спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину, гражданку 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

В то же время, по данным местного издания Nikopolnews, женщина пропала еще 22 марта в разгар рабочего дня.

«Она просто ушла на обед и не вернулась. И нашли ее только через два дня. Отыскать женщину помогла собака по имени Спарки. Пострадавшая была в сознании, хотя просидела в капкане более двух суток», - говорится в сообщении.