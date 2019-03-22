Двое пострадавших в результате наезда маршрутки в Киеве находятся в реанимации (видео)

Медики оценивают их состояние, как тяжелое.

Врачи рассказали о состоянии троих пострадавших в результате наезда маршрутки возле метро "Дорогожичи" в Киеве.

Все пострадавшие находятся в больнице, двое – в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Они находятся в реанимации.

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Состояние третьей пострадавшей - стабильное, у нее сотрясение мозга, говорится в сюжете ТСН.

"Двое госпитализированных женщин - сестры. У младшей 31-летней, которая получила сотрясение мозга, состояние стабильное, у ее 39-летней сестры - черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы костей таза, она в реанимации. Третья пострадавшая в другой больнице и сейчас тоже в реанимации", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи", самого водителя избили очевидцы аварии. В полиции отметили, что женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Водитель маршрутки объясняет инцидент отказом тормозов транспортного средства.