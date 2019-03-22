Во Львовской области задержана группа наркоторговцев с товаром на 1,5 миллиона гривень (фото)

В ходе обысков у злоумышленников изъяты наркотики, психотропы и деньги.

Во Львовской области задержана группа из четырех человек, которые занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ с помощью мессенджера «Telegram».

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook

«При процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области следователями СУ ГУ НП во Львовской области в ходе досудебного расследования уголовного производства задержана группа в составе четырех человек, которые используя мессенджер «Telegram», занимались незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Львова», - отметила Сарган.

По результатам проведенных обысков изъято: амфетамина - 208 г, каннабиса - 4,5 кг, МДМА (экстази) - 71 таблетку, ЛСД - 156 марок, 14,8 тыс. долларов, 91 тыс. грн.

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По ее словам, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия и готовятся ходатайства на избрание задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации Департамента коммуникации Национальной полиции Украины, организовал сбыт наркотических средств и психотропных веществ 22-летний уроженец Черкасской области. Мужчина привлек к преступной деятельности еще троих жителей Львова - двоих мужчин и женщину.

«В группе существовало четкое распределение ролей. От организатора исполнители получали наркотические средства и психотропные вещества для сбыта. Участники группы фасовали их и делали «закладки» по городу в соответствии с присланными организатором координатами. Фото с размещенными наркосредствами и психотропами организатор через мессенджеры отсылал наркозависимым лицам. Он распределял полученные средства между членами группы», - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что стоимость изъятых у подозреваемых веществ на «черном» рынке составляет около 1,5 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские правоохранители разоблачили транснациональную преступную организацию, которая с 2014 года продавала наркотические средства и психотропные вещества за криптовалюту в сети Интернет и мессенджере Telegram на десятки миллионов долларов США.

В СБУ отметили, что за любое нарушение установленных правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты "приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы на руках".