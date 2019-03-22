В Киеве годовалый ребенок провалился в открытый люк - СМИ
15:26, 22 марта 2019Происшествия
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Ребенка доставили в одну из столичных детских больниц с диагнозом "политравма".
В Киеве маленький ребенок провалился в открытый люк / фото УНИАН
В Киеве годовалый мальчик чудом выжил, провалившись в открытый канализационный колодец.
Инцидент произошел на ул. Маршала Гречко, 14, в Подольском районе, сообщает "Обозреватель", со ссылкой на источник.
Выяснилось, что малыш упал в колодец глубиной 1,5 метра. Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку помощь, после чего доставили его в одну из столичных детских больниц с диагнозом "политравма".
Как сообщал УНИАН, в Одесской области 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком.
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