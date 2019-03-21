В детском доме семейного типа на Николаевщине произошел пожар: погиб 4-летний мальчик (фото, видео)

Причиной пожара стали детские шалости с огнем.

В Николаевской области во время пожара в жилом доме погиб 4-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области. Чрезвычайное происшествие произошло вчера, 20 марта в с. Шевченково Витовского района.

«Очевидец сообщил о возгорании и акцентировал внимание на том, что в квартире проживает многодетная семья и в помещении могут находиться дети. На место вызова первыми прибыли пожарные 16 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Во время разведки, в плотно задымленном помещении спасатели обнаружили четырехлетнего мальчика в бессознательном состоянии и вынесли наружу», - говорится в сообщении.

Сообщается, что бригада скорой медицинской помощи срочно оказала необходимую первую помощь ребенку и провела дореанимационніе действия.

«Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и направлен в учреждение здравоохранения. Состояние ребенка оценено, как крайне тяжелое. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь ребенку не удалось», - сообщили спасатели.

В 16:30 пожар на площади 70 кв. м локализован, в 17:25 ликвидирован, его предварительная причина - детские шалости с огнем. Всего к тушению привлечены 5 единиц техники и 16 человек.

По информации председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, трагедия произошла в детском доме семейного типа Николая и Аллы Соколовых.

«По предварительной информации стало известно, что пожар вспыхнул в результате детских шалостей маленького жителя, который и стал жертвой огня. Дом выгорел дотла. Без крыши над головой осталась большая семья», - написал Савченко на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 7 марта на Киевщине в результате пожара погибли двое маленьких детей.