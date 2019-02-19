В Рени Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната
В городе Рени Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома взорвалась граната.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ночью в Ренийское отделение полиции поступила информация о том, что во дворе одного из частных домовладений произошел взрыв.
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На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).
В результате взрыва люди не пострадали. Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к нему злоумышленники.