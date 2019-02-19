цей матеріал доступний українською

В Рени Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната

15:59, 19 февраля 2019
Происшествия
27 0
В Рени во дворе жилого дома взорвалась граната / фото Полиция Одесской области, Facebook

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ночью в Ренийское отделение полиции поступила информация о том, что во дворе одного из частных домовладений произошел взрыв.

Читайте такжеВ Харькове в источнике нашли гранату (фото)

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки взрывного устройства, похожего на гранату РГН (наступательная противопехотная осколочная ручная граната ударно-дистанционного действия).

В результате взрыва люди не пострадали. Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к нему злоумышленники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #граната#Рени#одещина