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На Полтавщине мартовский кабан бегал по городу и приставал к женщинам (видео)

13:47, 14 марта 2019
Происшествия
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Об этом УНИАН сообщил глава Госпродпотребслужбы Полтавской области Геннадий Пикуль.

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По его словам, на поле в пригороде Миргорода землю обрабатывал трактор, который испугал животное. Убегая, кабан забежал в город и напал на людей на улицах Свидницкого и Долгое Озеро.

«Травмы у пострадавших легкие, они отказались от госпитализации. Сейчас они находятся дома», - сказал Пикуль.

Также кабан поцарапал в городе автомобиль.

Полиция Миргорода предприняла ряд мер по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город.

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Теги: #Полтавщина#дикий кабан