На Полтавщине мартовский кабан бегал по городу и приставал к женщинам (видео)
13:47, 14 марта 2019Происшествия
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Полиция Миргорода предприняла ряд мер по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город.
Дикий кабан
Вчера, 13 марта, в Миргороде (Полтавская обл.) дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин.
Об этом УНИАН сообщил глава Госпродпотребслужбы Полтавской области Геннадий Пикуль.
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По его словам, на поле в пригороде Миргорода землю обрабатывал трактор, который испугал животное. Убегая, кабан забежал в город и напал на людей на улицах Свидницкого и Долгое Озеро.
«Травмы у пострадавших легкие, они отказались от госпитализации. Сейчас они находятся дома», - сказал Пикуль.
Также кабан поцарапал в городе автомобиль.
Полиция Миргорода предприняла ряд мер по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город.
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