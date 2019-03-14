На Полтавщине мартовский кабан бегал по городу и приставал к женщинам (видео)

Полиция Миргорода предприняла ряд мер по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город.

Вчера, 13 марта, в Миргороде (Полтавская обл.) дикий кабан забежал в город и травмировал двух женщин.

Об этом УНИАН сообщил глава Госпродпотребслужбы Полтавской области Геннадий Пикуль.

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По его словам, на поле в пригороде Миргорода землю обрабатывал трактор, который испугал животное. Убегая, кабан забежал в город и напал на людей на улицах Свидницкого и Долгое Озеро.

«Травмы у пострадавших легкие, они отказались от госпитализации. Сейчас они находятся дома», - сказал Пикуль.

Также кабан поцарапал в городе автомобиль.

Полиция Миргорода предприняла ряд мер по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город.