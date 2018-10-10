Возле Днепра ЗРК "Оса" протаранил маршрутку, есть пострадавшие (фото)

Вследствие ДТП были травмированы три человека - они получили легкие телесные повреждения.

В поселке Мелиоративное Днепропетровской области военный автомобиль врезался в маршрутку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

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"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля 3-е человек получили легкие телесные повреждения. Сейчас на месте ДТП в поселке Мелиоративное Новомосковского района работают полицейские", - говорится в сообщении.

По данным местных жителей, военной машиной, попавшей в ДТП, оказался ЗРК "Оса", передает "Днепр вечерний".

Как рассказали очевидцы, военная техника по неизвестным причинам выехала на встречную полосу.

Ранее в Ровенской области БТР столкнулся с микроавтобусом.