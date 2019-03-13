В столичном общежитии мужчина подорвался на взрывчатке (фото)

В полицию о смерти мужчины заявили лишь на следующий день. Почему сосед по комнате сразу не предоставил товарищу помощь, не вызвал «скорую» и только на следующий день сообщил о происшествии правоохранителям, будут устанавливать следователи.

В одном из общежитий в Соломенском районе Киева обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями и неизвестным предметом в руках.

Правоохранители пообщались с соседом погибшего по комнате, который пояснил, что накануне мужчина принес неизвестный предмет, происхождение которого не объяснил, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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"Когда он решил проверить его исправность, предмет взорвался. Мужчина получил телесные повреждения. Почему сосед по комнате сразу не предоставил товарищу помощь, не вызвал «скорую» и только на следующий день сообщил о происшествии правоохранителям, будут устанавливать следователи", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался житель Киевской области 1987 года рождения. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Также на экспертизу направили остатки взрывчатки.

По факту смерти мужчины открыли два уголовных производства: по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – несчастный случай и по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года в Киеве мужчина совершил самоубийство, подорвавшись на гранате.