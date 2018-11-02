В Киеве в результате подрыва на гранате погиб мужчина

По данному факту начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией – самоубийство.

В Киеве на улице Харьковское шоссе в результате подрыва на гранате погиб мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина...Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники взрывотехнической службы тщательно осматривают территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства.

«По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате», - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области мужчина угрожал взорвать себя и свою семью вместе с домом.