В Киеве в результате подрыва на гранате погиб мужчина
В Киеве на улице Харьковское шоссе в результате подрыва на гранате погиб мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Читайте такжеАвтомобиль ремонтников подорвался на Донбассе
«В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина...Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва», - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники взрывотехнической службы тщательно осматривают территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства.
«По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате», - сообщили в полиции.
По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области мужчина угрожал взорвать себя и свою семью вместе с домом.