В Киеве задержали руководителя одного из самых масштабных наркосиндикатов в мире (фото)

По данным израильской полиции, география преступной деятельности распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с полицией Государства Израиль блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие «торговые площадки» начали функционировать в других социальных сетях. По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Сегодня на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали руководителя наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

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Иностранца передали сотрудникам Национальной полиции для организации его экстрадиции в страны происхождения.

В то же время, в Израиле задержали 42 человек, причастных к этому же наркосиндикату.

Об этом говорится в заявлении посла Израиля в Украине Джоэла Лиона, размещенном израильским посольством в Twitter.

"Сегодня утром во время поездки в Украину в Киеве был арестован глава израильской криминальной сети наркотрафика. Одновременно в Израиле была задержана группа из 42 человек, привлеченных к этой криминальной сети", - заявил посол.

"Арестованные подозреваются в организации и финансировании криминальной сети наркотрафика, сбыте опасных наркотических веществ - через наркодилеров и другими криминальными путями", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, самого опасного преступника мира после Осамы бен Ладена - мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" признали виновным по каждому из десяти пунктов обвинения.