В Хмельницкой области ураган полностью разрушил перекрытия столовой школы-интерната (фото)

Уничтожено шиферную крышу и само перекрытие общей площадью более 500 квадратных метров.

Сегодня около 9.20 ураган полностью разрушил перекрытия столовой Ямпольской специальной общеобразовательной школы-интерната Хмельницкого областного совета. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Белогорской райгосадминистрации Виктор Гребенюк. Читайте такжеУпавшее под Радой дерево заблокировало подъезд, которым пользуется Парубий (фото) По его словам, уничтожена крыша из шифера и само перекрытие общей площадью 545 кв. м. Жертв нет. Также предварительно определяется размер ущерба. Последний ремонт крыши столовой школы-интернат проводился 20 лет назад. В общем, в школе-интернат воспитывается 114 детей.

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