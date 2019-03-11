В Харькове при попытке ликвидировать прорыв трубы погиб слесарь

Мужчину ударило горячей водой под давлением - он получил термические ожоги третьей степени и травму живота.

На улице Садовой в Харькове, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы, 9 марта погиб 57-летний слесарь.

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Как сообщается на сайте полиции Харьковской области, мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал ее ремонт.

«Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения. На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи. Мужчина скончался в карете скорой», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина получил термические ожоги третьей степени и травму живота.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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