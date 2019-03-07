Подстреленным активистом в Запорожье оказался местный антимайдановец Горбачев (фото)

Пострадавший являлся активным участником антимайдана. В 2016 году был задержан с агитационными листовками с призывом захватить здание Запорожской ОГА и создать «Запорожскую народную республику».

Активистом, которого накануне избили и подстрелили неизвестные в Запорожье, оказался местный житель Валериан Горбачев. Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Запорожья.

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По неофициальным данным, Горбачев являлся активным участником антимайдана. В 2016 году был задержан с агитационными листовками с призывом захватить 23 февраля здание Запорожской областной государственной администрации и создать «Запорожскую народную республику».

Также против Горбачева было открыто несколько уголовных производств, в том числе за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, вечером 6 марта в Запорожье четверо неизвестных в масках напали на активиста, избили его и прострелили ногу.

Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из нападавших - 1994 года рождения. Местонахождение еще троих правонарушителей устанавливается.

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.