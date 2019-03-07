В Запорожье четверо человек в масках напали на общественного активиста

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства покушения, открыто уголовное производство. Личность одного из нападавших установлена.

В Запорожье четверо лиц в масках напали, избили и стреляли в общественного активиста.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, нападение было совершено вчера вечером.

«6 марта в 22.52 до Хортицкого отделения полиции поступило сообщение со службы «102» от мужчины 1952 года рождения, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на него напали и избили.

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На месте событий полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и выстрелили в левое бедро», - сказано в сообщении.

По данным полиции, мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще трех правонарушителей устанавливается.

По факту нападения открыто уголовное производство по признакам ст. 15 и ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.