На Киевщине чиновники напали на съемочную группу "Схем", у оператора - сотрясение мозга (фото, видео)

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

6 марта во время съемок в поселке Чабаны в Киевской области на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко было совершено нападение.

Инцидент произошел в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру. Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей главы поселкового совета Чабанов Александра Киризлиева, сообщает "Радио Свобода".

Журналисты опознали двух чиновников. Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов.

Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый голова Чабановского совета Александр Киризлиев. Среди нападавших – председатель этой ГО Валерий Присяжный.

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На место инцидента журналисты вызвали полицию и "скорую", чтобы зафиксировать побои.

После обследования в больнице медики диагностировали у оператора Бориса Троценко сотрясение мозга.

"Наша съемочная группа выполняла редакционное задание – поехала в Чабановский поселковый совет, чтобы получить информацию для материала, который готовится к эфиру – он касается выделения в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины. Съемочная группа спокойно зашла в поселковый совет и сообщила, что они – от Радио Свобода. В кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке. Ударили по голове, повредили технику. Мы написали заявление в полицию, которая быстро прибыла по вашему вызову и оперативно сработала на месте", – сообщила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

Юрист Института регионального развития прессы (ИРРП) Людмила Панкратова отметила: "Усматривается, что журналистам не только препятствовали в проведении съемок, но и применили физическую агрессию: была повреждена видеокамера, а оператор получил телесные повреждения. Предварительно, эти действия могут попадать под квалификацию части 2 ст. 345-1 УК Украины, которая предусматривает: «Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок".

Юрист отметила также, что ИРРП будет оказывать правовую помощь в защите прав журналистов в этом деле.

Позже в главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что открыли производство по этому факту – по ст. 171 УКУ (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

"Применение силы в отношении съемочной группы и журналистов, которые работали по редакционному заданию и проводили видеосъемку в помещении поселкового совета, то есть в публичном месте, является недопустимым. Следовательно, событие было немедленно зарегистрировано должным образом, по этому факту открыто уголовное производство по ст. 171 – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашения в полицию для проведения следственных действий – предоставления показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", – отметил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Отметим, что это не впервые журналистам "Схем" препятствуют выполнять их профессиональную деятельность.