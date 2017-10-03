Журналист "Схем"ответил Луценко на его реплику об ищейках и использовании сотрудников УГО

Генеральный прокурор Юрий Луценко в воскресенье в эфире ТСН Тиждень прокомментировал нападение сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на съемочную группу программы "Схемы".

Читайте такжеЛуценко прокомментировал нападение охранников на журналистов во время празднования свадьбы его сына (видео)Об этом на своей странице в соцсети написал журналист программы Михаил Ткач. Он отмечает, что вместо того, чтобы объяснить использование служебных автомобилей Генпрокуратуры во время празднования частного праздника, прибегнул к оскорблениям в адрес программы.

Как пишет журналист, на вопрос Аллы Мазур о нападении работниками УГО на съемочную группу позволил себе следующее: "Жалею, что журналисты у нас часто превращаются в ищеек. Если бы они подошли ко мне и сказали, - мы хотим на свадьбу, я бы их пригласил".

"Неизвестно почему генеральный прокурор решил не комментировать в кого превратились сотрудники УГО со списками, фишками, картинами в руках. Прилагая максимум усилий, чтобы микроавтобусами и автобусами закрыть его семейный праздник от лишних глаз. (Что никак не сходится со словами Юрия Луценко - я бы их пригласил)", - пишет Ткач.

По мнению журналиста, власти в тех ситуациях когда нечем опровергнуть приведенные факты злоупотребления служебным положением, опускаются до оскорблений.

В своем сообщении Ткач вспоминает ситуацию, когда пресс-служба Генпрокуратуры тиражирует фото где Луценко с младшим сыном без охраны гуляет по книжному рынку на Петровке, а через несколько месяцев, снайперы охраняют празднование свадьбы его старшего сына.

После этого Ткач в своем сообщении приводит такие факты: "когда ведомственный автомобиль Генеральной прокуратуры перевозил визажистку невесты сына генерального прокурора. Когда в ведомственный автомобиль Генеральной прокуратуры охранника Управления государственной охраны грузят подарки молодоженов (делают это неоднократно)".

"Уважаемый Юрий Витальевич, вы можете оскорблять меня как вам вздумается, мы можем быть ищейками, скунсами и т.д. Главное, не забывать смотреть на кружку. Возможно даже полезнее это будет делать в компаниях тех самых высоких гостей. Если так в одиночку, похоже, уже не действует. Обещаю такое не снимать", - подытожил журналист.