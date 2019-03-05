Расстрелянный в Mercedes в Киеве мужчина был связан с делом "бриллиантовых" прокуроров - СМИ

Журналистам стало известно имя убитого в столице.

СМИ сообщают, что застреленным в Днепровском районе Киева на улице Флоренции оказался Сергей Киселев, 1960 года рождения.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники. Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами".

В начале июля этого года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. При проведении обысков у них были обнаружены более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

А уже 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов – заявитель, учредитель ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков.

Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, неизвестно.

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве в Днепровском районе застрелили мужчину в автомобиле Mercedes.