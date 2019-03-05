В Киеве средь бела дня расстреляли мужчину в Mercedes (фото)

Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве.

В Киеве в Днепровском районе застрелили мужчину в автомобиле Mercedes.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на улице Флоренции.

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«К киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах. По вызову сразу прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы территориального управления полиции и столичного главка», - говорится в сообщении.

На месте происшествия в салоне Mercedes правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, потерпевший - местный житель, 1960 года рождения.

Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин уголовного преступления.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.