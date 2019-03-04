В Днепре пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом
13:27, 04 марта 2019Происшествия
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Мужчина в состоянии опьянения угрожал окружающим пистолетом, похожим на «ТТ».
Кроме пистолета, на месте происшествия также было изъято 7 патронов калибра 7,62 мм / фото: полиция
В Днепре пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.
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В частности, 3 марта на ул. Каменогорской мужчина в состоянии опьянения угрожал окружающим пистолетом, похожим на «ТТ». На место прибыли сотрудники патрульной полиции, которые задержали нарушителя и передали следственно-оперативной группе Новокодацкого ОП. Кроме пистолета, на месте происшествия также было изъято 7 патронов калибра 7,62 мм.
Как сообщал УНИАН, в Киеве накрыли "сходку" криминальных авторитетов на бульваре Верховной Рады.
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