В Киеве на Подоле произошел пожар в трехэтажном жилом доме (видео)
22:27, 03 марта 2019Происшествия
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Причиной возгорания мог стать твердотопливный котел.
Дом снимали иностранцы / фото facebook.com/KyivOperativ
Частный дом на Белицкой почти дотла сгорел из-за твердотопливного котла.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Так, около 20:00 пожарным поступил вызов, что на улице Белицкой, 32, горит частный дом.
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Сообщается, что дом принадлежит мужчине, который сдает его под жилье гражданам Турции. Сегодня они якобы разожгли твердотопливный котел, чтобы обогреть дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начало плавиться облицовки дома.
Утверждается, что это заметила женщина, которая живет рядом, и предупредила соседей, однако те "отмахнулись" от ее слов.
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