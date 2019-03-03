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В Киеве на Подоле произошел пожар в трехэтажном жилом доме (видео)

22:27, 03 марта 2019
Происшествия
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Дом снимали иностранцы / фото facebook.com/KyivOperativ

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, около 20:00 пожарным поступил вызов, что на улице Белицкой, 32, горит частный дом.

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Сообщается, что дом принадлежит мужчине, который сдает его под жилье гражданам Турции. Сегодня они якобы разожгли твердотопливный котел, чтобы обогреть дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начало плавиться облицовки дома.

Утверждается, что это заметила женщина, которая живет рядом, и предупредила соседей, однако те "отмахнулись" от ее слов.

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Теги: #Киев#пожар