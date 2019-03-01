Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера повторно заявили отвод судейской коллегии

Адвокаты подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера повторно заявили отвод судейской коллегии.

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Как передает корреспондент УНИАН, изучив информацию ПАО «Укрпочта» относительно письма с апелляционной жалобой прокуроров в суд, коллегия судей пришла к выводу, что прокуроры вовремя прислали это письмо - в пятидневный срок, отведенный Уголовным процессуальным кодексом.

Поэтому суд отказался возвращать жалобу прокурорам как вовремя присланную, как того требовали адвокаты.

После этого адвокаты заявили повторно отвод судьям, отметив, что они предвзяты к Мангеру и якобы суд самостоятельно собирает доказательства (по проверке своевременности отправки жалобы по почте - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалоб адвокатов и прокуроров на меру пресечения Мангеру. На судебном заседании адвокатам Мангера было отказано в отводе коллегии судей и прокуроров Виктории Калиты и Дмитрия Бояна.

Справка УНИАН. 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без альтернативы залога.

28 февраля Шевченковский райсуд Киева перенес на сегодня, 1 марта, рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения истекает 3 марта, но, поскольку это воскресенье, то фактически действие меры пресечения закончится сегодня.