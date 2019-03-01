Убийство Гандзюк: суд отказал адвокатам Мангера в отводе прокуроров

Коллегия судей Киевского апелляционного суда пытается начать рассмотрение жалоб на меру пресечения Мангеру.

Суд отказал адвокатам подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера в отводе прокуроров Виктории Калиты и Дмитрия Бояна.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Киевского апелляционного суда, который рассматривает жалобы адвокатов и прокуроров на меру пресечения Мангеру, не нашла оснований для отвода прокуроров.

После этого адвокаты заявили ходатайство об онлайн-трансляции заседания на официальном сайте «Судебная власть».

Судьи отказали в удовлетворении ходатайства на том основании, что по поводу трансляции надо обращаться в Государственную судебную администрацию за три дня, и также потому, что это заседание подробно освещается в СМИ.

Затем адвокаты Мангера заявили ходатайство о предоставлении охраны пострадавшему Виктору Гандзюку, но отец активистки возразил против этого.

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Далее адвокат Александр Шадрин заявил ходатайство о направлении дела в Верховный суд для изменения подсудности, чтобы ВС заменил Киевский апелляционный суд на другой апелляционный суд. Ранее с аналогичным ходатайством адвокаты обращались и в Шевченковский райсуд Киева, где рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру.

Также адвокаты заявили ходатайство о возвращении прокурорам апелляционной жалобы стороны обвинения из-за того, что она якобы подана с нарушением 5-дневного срока, который предоставляется на обжалование решения суда первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся к работе в Херсоне.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без альтернативы залога.

28 февраля Шевченковский райсуд Киева перенес на сегодня, 1 марта, рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения Мангеру. Срок избранной Мангеру меры пресечения истекает 3 марта, но, поскольку это воскресенье, то фактически действие меры пресечения истекает сегодня.