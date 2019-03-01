В Кривом Роге у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Автомобиль без колеса проехал ещё около 20 метров.

В Кривом Роге в четверг, 28 февраля, у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо.

Об этом сообщает «Первый городской», ссылаясь на соцсети.

Инцидент произошел вечером в районе посёлка Шевченко, что недалеко от Трампарка.

Отмечается, что маршрутка №210 была переполнена людьми.

На фотографии маршрутки видно, что у нее отсутствует заднее левое колесо. Также сообщается, что автомобиль без колеса проехал ещё около 20 метров.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в четверг, 28 февраля, у маршрутки №101а на ходу отлетела обшивка кузова.