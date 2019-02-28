В Днепре у маршрутки на ходу отлетела обшивка (фото)

Водитель подручными средствами приладил оторванную обшивку к корпусу маршрутки и продолжил движение.

В Днепре в четверг, 28 февраля, у маршрутки № 101а на ходу отлетела обшивка кузова.

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого.

По словам очевидцев, водитель подручными средствами приладил оторванную обшивку к корпусу маршрутки и продолжил движение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве водитель "ремонтировал" маршрутку с помощью кирпича.