В Киеве в результате лобового столкновения "скорой" и легковушки погибли три человека (фото, видео)

В результате аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой". Всё, кто был в легковушке, погибли.

В ночь на 1 марта в Киеве при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в Киеве произошло смертельное ДТП. Столкнулись ZAZ Vido и карета «скорой» помощи Peugeot Boxer. В результате аварии погибли три человека.

Авария случилась около 23:30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, «скорая» ехала с пациентом в сторону правого берега, а ZAZ в противоположном направлении. При заезде на мост через Русановский пролив автомобили столкнулись лоб в лоб. Столкновение произошло на участке, где проводятся ремонтные работы и проезжая часть сужается.

В результате аварии пострадали врач, фельдшер и пациент "скорой". Их всех госпитализировали в больницу. От столкновения погибли все, кто был в легковушке: две женщины и водитель-мужчина.

Водитель «скорой» рассказал полицейским, что ZAZ выскочил на встречную полосу и он уже ничего сделать не смог. Водитель медиков также пострадал, но отказался от госпитализации и оставался на месте ДТП. Из-за столкновения движение по мосту Метро в обоих направлениях было перекрыто. Тело погибшего водителя доставали спасатели, так как его зажало в салоне.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа. Детали произошедшего устанавливаются.

Видео "Информатор"

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