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В Днепре шестеро учеников отравились самодельными "лизунами"

18:06, 28 февраля 2019
Происшествия
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"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников / фото nastanova.com

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

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Полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными «лизунами». Вероятнее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников.

Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.

В ведомстве предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

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Теги: #Днепр#отравление#школьники