В Днепре шестеро учеников отравились самодельными "лизунами"

В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

В Днепре шестеро учеников отравились самодельными «лизунами». Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook. Читайте такжеВо Львове в детсаду отравились 10 малышей Полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными «лизунами». Вероятнее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета. В ведомстве предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

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