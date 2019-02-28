В Днепре шестеро учеников отравились самодельными "лизунами"
18:06, 28 февраля 2019Происшествия
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В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.
"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников / фото nastanova.com
В Днепре шестеро учеников отравились самодельными «лизунами».
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.
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Полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными «лизунами». Вероятнее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников.
Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.
В ведомстве предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.
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