В Виннице целая семья наелась грибов с рынка и попала в реанимацию
В винницкую больницу госпитализировали семь человек, членов одной семьи, которые жаловались на плохое самочувствие после употребления грибов. Выяснилось, что домашнюю консервацию приобрели на местном рынке.
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Все в реанимации в состоянии средней тяжести. Самому младшему из пострадавших 18 лет. Во время застолья также присутствовали дети и бабушка, но они грибов не ели, передает 33-й канал.
Установлено, что грибы домашней консервации приобрели на одном из местных рынков, хотя продажа такой продукции запрещена.
Руководитель ГУ Госпотребслужбы в Винницкой области подписал письмо директорам рынков, в котором написал о запрете реализации домашней консервированной продукции.
Напомним, в октябре 2018 года в Одессе от отравления грибами умерла 18-летняя жительница Умани.