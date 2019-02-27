В Киеве третий раз за неделю горит дореволюционное здание (фото, видео)

Пострадавших в результате пожара нет.

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов (Артема) уже третий раз за неделю горит дореволюционное двухэтажное здание возле кинотеатра "Киевская Русь".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Третий раз подряд за 2 дня горит заброшенное здание в Киеве на Лукьяновке, улица Артёма 91", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в здание часто забираются бездомные. Однажды там уже сгорели два человека.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Киеве горело отселенное здание на улице Крещатик.