В Киеве третий раз за неделю горит дореволюционное здание (фото, видео)
09:58, 27 февраля 2019Происшествия
199 0
Пострадавших в результате пожара нет.
В Киеве на Лукьяновке третий раз за неделю горит здание / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Сечевых Стрельцов (Артема) уже третий раз за неделю горит дореволюционное двухэтажное здание возле кинотеатра "Киевская Русь".
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Третий раз подряд за 2 дня горит заброшенное здание в Киеве на Лукьяновке, улица Артёма 91", - говорится в сообщении.
фото dtp.kiev.ua
По словам местных жителей, в здание часто забираются бездомные. Однажды там уже сгорели два человека.
Как сообщал УНИАН, 16 января в Киеве горело отселенное здание на улице Крещатик.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter