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В Киеве третий раз за неделю горит дореволюционное здание (фото, видео)

09:58, 27 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве на Лукьяновке третий раз за неделю горит здание / фото dtp.kiev.ua

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов (Артема) уже третий раз за неделю горит дореволюционное двухэтажное здание возле кинотеатра "Киевская Русь".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Третий раз подряд за 2 дня горит заброшенное здание в Киеве на Лукьяновке, улица Артёма 91", - говорится в сообщении.

фото dtp.kiev.ua

По словам местных жителей, в здание часто забираются бездомные. Однажды там уже сгорели два человека.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Киеве горело отселенное здание на улице Крещатик.

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Теги: #Киев#пожар