На Днепропетровщине у юноши взорвалась электронная сигарета

Парень получил рваную рану голени и открытую черепно-мозговую травму.

Вчера, 31 января, в Павлограде в руках у 20-летнего юноши взорвалась электронная сигарета.

Об этом сообщает Днепроград.

Отмечается, что парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму, попадание инородного тела в мягкие ткани головы, кроме того пострадала и лобная часть лица.

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Врач-травматолог Евгений Таранюк рассказал, что электронная сигарета взорвалась, когда юноша опустил ее вниз. А если бы она взорвалась возле лица, то травмы были бы куда серьезнее.

"В моей практике с такими травмами обращаются впервые. Хирурги говорят, что обойдется без операции, оболочки мозга не повреждены. Но будут консультироваться с лор-врачами, обследуют на компьютерном томографе», – добавил Теренюк.

Пользователи соцсетей предположили, что это была сигарета «мехмод». По их словам, в использовании «механических модов» есть определенные риски, ведь необходимо соблюдать правила использования аккумулятора и следить за его состоянием, постоянный ток разрядки не должен превышать заявленного производителем показателя.

Это означает, что человеу понадобятся элементарные знания электротехники и дополнительные измерительные инструменты для его правильного использования. Когда этим пренебрегают и аккумулятор получает нагрузки выше номинальной, он перегревается, газы под давлением прорывают оболочку и в контакте с воздухом вспыхивают (взрываются).