В Днепре неизвестные в масках ворвались в дом и избили пенсионерок битами

Злоумышленники украли пенсию и сбережения.

Утром 15 февраля неизвестные в масках ворвались в дом № 18 на улице Анапской в Днепре, где жили три женщины преклонного возраста, и избили их битами.

Об этом сообщает «Информатор».

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Правоохранители сообщили, что в доме жили три женщины, одной из которых 103 года. Но этим утром злоумышленники в масках ворвались в дом, избили двух женщин битами и украли пенсию и сбережения. Третью жительницу дома трогать не стали, так как в силу своего здоровья она не могла сопротивляться.

На место вызвали "скорую". Пострадавшим оказывают помощь. Местные жители также сообщили, что неизвестные предварительно сняли на улице камеры наблюдения.

Как сообщал УНИАН, в Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев.