В Киеве задержали мошенника, который обманул людей на 7 миллионов гривень

В течение нескольких лет жертвами преступной деятельности афериста стали четверо жителей столицы и Киевской области.

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который обманул людей на 673 тысячи гривен и 261 тысячу долларов США.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, в течение нескольких лет жертвами преступной деятельности афериста стали четверо жителей столицы и Киевской области.

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"На протяжении нескольких лет мужчина "выманивал" деньги у граждан по отработанной схеме: под предлогом возможности заработать на колебании курса валют или разницы стоимости товара он предлагал "клиентам" продать или купить бытовую технику и автомобили по цене выше рыночной. Поэтому граждане по доверенности передавали в пользование ловкачу транспортные средства, а также одалживали ему деньги", - говорится в сообщении.

Не получив обещанной выгоды, граждане обратились в полицию. Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В течение полугода злоумышленник скрывался от следствия и игнорировал вызовы правоохранителей. В итоге полицейские задержали 41-летнего жителя Боярки Киевской области. Отмечается, что мужчина был уже дважды судим за мошенничество.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 5 миллионов гривень. Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в декабре на Киевщине поймали мошенников, которые под видом работников прокуратуры вымогали у людей деньги.