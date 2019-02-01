Суд продлил досудебное расследование по делу о покушении на координатора С14

Ожидается, что ходатайство о мерах пресечения в отношении всех четырех подозреваемых будет рассматриваться еще сегодня.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 2 мая сроки досудебного расследования по делу о покушении на убийство общественного активиста, координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.

Как передает корреспондент УНИАН, еще не рассмотрено ни одного из ходатайств стороны обвинения о продлении ареста всех четырех подозреваемых, сроки которого истекают завтра, 2 февраля, поскольку до решения этих вопросов суд должен был определиться со сроками досудебного расследования.

Следует отметить, что суд еще не смог приступить к рассмотрению ходатайств о продлении сроков содержания под стражей из-за многочисленных ходатайство адвокатов подозреваемых об отводах судьям и прокурору, которые сторона защиты подавала в течение целого дня.

В то же время ожидается, что ходатайство о мерах пресечения будут рассматриваться еще сегодня.

В зале суда находятся несколько десятков активистов С14, из здания суда не снята усиленная охрана - в помещении находятся несколько правоохранителей в спецснаряжении.

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Как сообщал УНИАН, ночью 10 октября 2018 года в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура, расположенной на втором этаже жилого дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, который был госпитализирован. Полиция квалифицировала преступление как покушение на убийство. Сам Мазур связывал инцидент со своей общественной деятельностью.

3 ноября в полиции сообщили о задержании четырех подозреваемых в совершении покушения на Мазура, а также заказчика преступления, который оценил выполнение покушения в 3 тыс. долларов.

4 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца трем исполнителям покушения, еще одному - в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 145 тыс. грн.