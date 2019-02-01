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В Киеве возле супермаркета трое мужчин ранили ребенка выстрелом в голову

15:31, 01 февраля 2019
Происшествия
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Трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет / Нацполиция

Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ, сообщает "Информатор".

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Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Полиция уже задержала подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области погибшей в ДТП с участием маршрутки оказалась 14-летняя девочка.

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Теги: #Киев#стрельба