В Киеве возле супермаркета трое мужчин ранили ребенка выстрелом в голову

Полиция уже задержала подозреваемых.

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Трое мужчин ранили пятилетнего ребенка.

Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ, сообщает "Информатор".

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Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.

Полиция уже задержала подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области погибшей в ДТП с участием маршрутки оказалась 14-летняя девочка.