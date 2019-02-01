В Киеве возле супермаркета трое мужчин ранили ребенка выстрелом в голову
15:31, 01 февраля 2019Происшествия
529 0
Полиция уже задержала подозреваемых.
Трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет / Нацполиция
В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Лесном массиве произошла стрельба. Трое мужчин ранили пятилетнего ребенка.
Инцидент произошел в Деснянском районе на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ, сообщает "Информатор".
Читайте такжеНа Полтавщине в припаркованном на трассе авто нашли тело бизнесмена
Как сообщила свидетельница происшествия, трое мужчин выстелили в голову ребенку пяти лет. Пострадавшего госпитализировали. Все мужчины были одеты в темную одежду, возраст около 20 лет.
Полиция уже задержала подозреваемых.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области погибшей в ДТП с участием маршрутки оказалась 14-летняя девочка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter