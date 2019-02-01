"Извините, я напился": во Львове пьяный водитель совершил два ДТП (видео)

В свое оправдание мужчина сказал, что напился: "Я вам скажу одно - простите меня, пожалуйста, что я напился. У меня мозги не соображают".

Во Львове патрульные полицейские задержали пьяного водителя, который во время бегства разбил два чужих транспортных средства. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Правоохранителям сообщили о том, что авто BMW 520 едет по улицам с нарушением правил дорожного движения. Один из экипажей обнаружил указанное транспортное средство и приказал водителю остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

"На проспекте Красной Калины, а именно на мосту, водитель столкнулся с автомобилем Skoda и дальше продолжил бегство. На пересечении проспекта и улицы Венгерской автомобиль остановился в искусственной пробке, которую создал другой экипаж. Это не остановило нарушителя и он свернул на улицу Венгерскую, где опять не справился с управлением и врезался в автомобиль Chevrolet", - говорится в сообщении.

После второй аварии нарушителю скрыться не удалось – его задержали. 39-летний львовянин за рулем BMW был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей он прошел проверку на устройстве драгер. Результат показал 3,32 промилле при допустимых 0,2, что почти в 17 раз превышает норму.

В свое оправдание мужчина сказал, что напился: "Я вам скажу одно - простите меня, пожалуйста, что я напился. У меня мозги не соображают".

На виновника двух ДТП составили пять протоколов. Также он получил постановление за отсутствие страхования. Автомобиль нарушителя эвакуировали на арестплощадку.