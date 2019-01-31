В Николаеве у маршрутки на ходу отпал руль

Главное то, что это случилось на очень маленькой скорости благодаря разбитой дороге.

У маршрутки, едущей из Корабельного района Николаева, "отпал" руль.

О происшествии с микроавтобусом, выехавшем вчера, 30 января, в 15:00 из Корабельного района города Николаева по маршруту № 114 (его обслуживает ЧП Гаджиев) на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Сергей Глушко.

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"30.01.19. маршрутка на Лупарево (выехавшая в 15:00) в Лиманах закончила свой маршрут - отпал руль. В Лупарево пришёл пешком", - написал он.

"Это случилось ниже Зайчевского магазина... Мы когда вышли с маршрутки и я спросил у водителя: будем ли ехать? А он ответил, что какое там ехать, видимо шлицы рулевого обрезало. На часах было 15:37, и я решил идти пешком, т.к. следующая маршрутка, та что на 15:40, ещё не вышла с Октябрьского.

Главное хорошо то, что это случилось на очень маленькой скорости благодаря разбитой дороге (качество дороги не дало разогнать автобус). Случись это на трассе - последствия были бы не предсказуемы", - добавил Сергей Глушко.