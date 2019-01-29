В Киеве напали на водителя и пассажиров маршрутки (видео)
09:40, 29 января 2019Происшествия
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На обнародованной видеозаписи видно, что все пассажиры маршрутки вышли на улицу.
Причина конфликта неизвестна / Скриншот
В Киеве произошел дорожный конфликт при участии водителя маршрутки, в ходе которого пострадали несколько пассажиров.
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Потасовка произошла на Южной Борщаговке, пишет"Киев Оперативный" в Facebook. Сообщается, что водитель Mitsubishi заблокировал движение маршрутки №576, а после этого применил силу.
"Не знаю, в чем именно заключался конфликт водителя маршрутки, в которой мы ехали, и водителя красного Mitsubishi, но почувствовал, как резко затормозили, а потом нашего водителя задули газом. Его и соответственно часть пассажиров маршрутки", - рассказал один из очевидцев происшествия.
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