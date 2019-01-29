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В Киеве напали на водителя и пассажиров маршрутки (видео)

09:40, 29 января 2019
Происшествия
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Причина конфликта неизвестна / Скриншот

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Потасовка произошла на Южной Борщаговке, пишет"Киев Оперативный" в Facebook. Сообщается, что водитель Mitsubishi заблокировал движение маршрутки №576, а после этого применил силу.

"Не знаю, в чем именно заключался конфликт водителя маршрутки, в которой мы ехали, и водителя красного Mitsubishi, но почувствовал, как резко затормозили, а потом нашего водителя задули газом. Его и соответственно часть пассажиров маршрутки", - рассказал один из очевидцев происшествия.

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Теги: #Киев#водитель