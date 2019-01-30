В Киеве водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину и скрылся с места ДТП
17:41, 30 января 2019Происшествия
195 0
В столице введен план "Перехват".
В Киеве грузовик сбила насмерть бабушку / фото Киев оперативный
В Киеве водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает "Киев оперативный", в столице введен план "Перехват".
"На улице Дегтяревской водитель грузовика DAF насмерть задавил пожилую женщину. Сразу после ДТП водитель с места скрылся. В городе Киеве введен план-перехват по розыску и задержанию данного транспортного средства и водителя", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter