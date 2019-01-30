В Киеве водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину и скрылся с места ДТП

В столице введен план "Перехват".

В Киеве водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает "Киев оперативный", в столице введен план "Перехват".

"На улице Дегтяревской водитель грузовика DAF насмерть задавил пожилую женщину. Сразу после ДТП водитель с места скрылся. В городе Киеве введен план-перехват по розыску и задержанию данного транспортного средства и водителя", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку.