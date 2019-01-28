В Одессе на остановке обнаружены две тротиловые шашки

Взрывчатку обнаружили случайные прохожие в районе 6-й станции Большого Фонтана.

Сегодня в Киевском районе Одессы на остановке общественного транспорта обнаружены две тротиловые шашки.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о подозрительных предметах, находящихся на остановочном комплексе, в полицию сообщили случайные очевидцы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей.

В ходе проверки установлено, что обнаруженные предметы – взрывчатка.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства, при которых тротиловые шашки оказались на остановке общественного транспорта.

Представитель главка уточнил, что тротил обнаружен на остановке, расположенной в районе 6-й станции Большого Фонтана.