В доме в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами (фото)

Место незаконного хранения оружия и боеприпасов устроил участник незаконных вооруженных формирований.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения операции Объединенных сил тайник со средствами поражения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

«В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины во время обыска частного домовладения в Красногоровке правоохранители обнаружили тайник со средствами поражения», - отметили в штабе.

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Оперативники изъяли из тайника два ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, три реактивные гранаты ПГ-7Л, три выстрела ПГ-7ПМ, 8 гранат РГД-5 и Ф-1, тротиловую шашку весом 400 граммов, 8 запалов к ручным гранатам и почти полтора килограмма пластида.

Установлено, что место незаконного хранения оружия и боеприпасов обустроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности», - добавили в пресс-центре.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Киеве тайник с военными средствами поражения.

С тайника, который находился на открытой территории одного из неработающих предприятий столицы, правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм.