В акватории под Одессой спасли детей, попавших в ловушку на дрейфующей льдине (фото)

Льдина дрейфовала на расстоянии около 500 метров от берега.

Сегодня в Одесской области в акватории Днестровского лимана спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, информация о ЧП поступила в воскресенье, 27 января, в 15:35. Заявитель сообщил, что вблизи города Белгород-Днестровского на льдине, дрейфующей в акватории лимана на расстоянии около 500 метров от берега, находятся дети.

Отмечается, что спасатели оперативно отреагировали на вызов и спасли детей 2003-2007 годов рождения. В частности, в 16:06 с помощью резиновой лодки детей доставили на берег.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Одессе за сутки из-за гололеда произошло более 80 ДТП, один человек погиб.