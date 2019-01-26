Патрульные призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно придерживаться скоростного режима, а также, учитывая ситуацию на дорогах, просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

В Одессе за сутки из-за гололеда произошло более 80 ДТП, один человек погиб.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одесской области, за последние сутки на спецлинию «102» поступило 83 сообщения о ДТП в Одессе.

Отмечается, что 80 аварий привели к механическим повреждениям автомобилей, в результате трех двое человек пострадали и один человек погиб.

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В частности, ДТП произошло вечером в районе пересечения улиц Семена Палия и Заболотного. В результате этой аварии в больницу доставили водителя Honda, где от полученных травм он скончался. На месте работал следователь.

Вчера вечером в Одессе началась морось, туман и одновременно - снижение температуры. В результате, проезжая часть и тротуары по всему городу очень быстро покрылись льдом.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 января днем в Одессе и области сохранится гололедица.

В пресс-службе мэрии сообщили, что, согласно прогнозу синоптиков, до вечера 26 января вновь ожидается понижение температуры воздуха ниже нуля и гололед, а утром 27 января возможны осадки в виде снега.

Патрульные призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, неуклонно придерживаться скоростного режима. Учитывая ситуацию на дорогах, просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.