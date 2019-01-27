Под Киевом на парковке супермаркета ограбили нардепа

В похищенной сумке был лэптоп, документы, телефон, лекарства, очки.

Народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Владимира Куренного ограбили на парковке супермаркета в селе Ходосовка Киевской области.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера (26 января – УНИАН) практически у входа в «Мегамаркет» (я парковался, чтобы пойти за покупками), как будто из-под земли, выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (серебристый фольксваген), и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану «Мегамаркета», умчался», - отметил Куренной. По его словам, позднее выяснилось, что сообщник грабителя во время ограбления пробил ножом заднее колесо в автомобиле.

«В сумке, кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну еще оправа для очков и телефон «Нокиа 3310», а также лекарства», - добавил депутат.

Куренной подчеркнул, что полиция оперативно прибыла по вызову, а через несколько часов ему сообщили, что найдены документы и футляр с очками, который грабители выбросили.

Депутат также отметил, что информация СМИ о том, что в похищенной сумке был пистолет, не соответствует действительности. «Отдельные СМИ уже распространили чепуху, что украли пистолет. Это чушь. К сожалению, пистолета у меня с собой не было. А в сумке было разрешение на него», - сообщил он.