В Одессе изъяли нелегальную кальянную смесь на 12 миллионов гривень

У владельцев не было никаких документов, подтверждающих право собственности на товар, отсутствовали также сертификаты его качества и происхождения.

В Одессе правоохранители изъяли нелегальную смесь для курения кальянов на 12 млн грн.

Как сообщили УНИАН в областном управлении защиты экономики Национальной полиции Украины, 23 января оперативниками данного ведомства совместно с сотрудниками ГФС проведен санкционированный обыск в нежилом помещении.

В результате обыска обнаружено и изъято 20 тонн табачных изделий, в частности, смесь для кальянов в ассортименте иностранного производства. На всех коробках имеется надпись: «FOR DUTY FREE SALE ONLY» («Только для продажи в Дьюти Фри»).

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У владельцев не было никаких документов, подтверждающих право собственности на товар, отсутствовали также сертификаты его качества и происхождения.

Также отмечается, что отсутствовала документация, подтверждающая законное перемещение товара через государственную границу Украины. Стоимость изъятого более 12 млн гривен.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.