На границе в двух авто нашли контрабанду сигарет на 160 тысяч гривень (фото)

Пограничники изъяли две иномарки у гражданина Украины и гражданина Румынии.

На границе со Словакией и Румынией украинскими пограничниками были изъяты две иномарки, в которых пытались тайно перевезти табачные изделия на сумму 80 и 85 тысяч гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в результате досмотра автомобиля «Ауди», который принадлежит гражданину Украины, пограничники пункта пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, обнаружили тайник под коробкой переключения скоростей, доступ к которому стал возможен после демонтажа панели приборов. Было найдено 720 пачек сигарет на сумму 85 тысяч гривень. Как средство контрабанды также был изъят автомобиль.

Пограничники также отмечают, что второй автомобиль по той же причине был изъят у гражданина Румынии на пункте пропуска «Порубное». Под задним сиденьем авто пограничники нашли около 60 пачек сигарет на сумму 80 тысяч гривень.