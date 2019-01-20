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Под Киевом столкнулись два грузовика — один из водителей погиб на месте (фото)

10:28, 20 января 2019
Происшествия
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Под Киевом произошла смертельная авария / фото "Информатор"

На одесской трассе в Киевской области 20 января произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков один из водителей скончался.

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Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел около 2 часов ночи, возле поворота на Чабаны.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать факт смерти.

"Информатор"
&quot;Информатор&quot;

Предполагаемый виновник аварии отделался легкими травмами, его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

На месте работали патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали инцидента установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате аварии на дороге погиб гражданин Украины.

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Теги: #ДТП#Киевщина