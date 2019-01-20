Под Киевом столкнулись два грузовика — один из водителей погиб на месте (фото)

Предполагаемый виновник аварии отделался легкими травмами.

На одесской трассе в Киевской области 20 января произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух грузовиков один из водителей скончался.

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Как сообщает “Информатор”, инцидент произошел около 2 часов ночи, возле поворота на Чабаны.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он умер. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать факт смерти.

Предполагаемый виновник аварии отделался легкими травмами, его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

На месте работали патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали инцидента установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате аварии на дороге погиб гражданин Украины.