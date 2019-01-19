В Чехии в автокатастрофе погиб украинец

В результате ДТП погиб житель Закарпатья.

В Чехии в результате аварии на дороге погиб гражданин Украины.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление участкового офицера полиции из Ужгорода Ивана Белецкого.

Он написал в Facebook, что на дороге погиб молодой и успешный житель Закарпатья Василий Пукман.

"Вчера, в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек. За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите", - сказал Белецкий.

В комментариях неравнодушные выражали сочувствие и рассказывали, что Пукман был хорошим человеком, "не мажором". Кое-кто рассказывал, как общался с погибшим в детстве.

Как сообщалось, несколько дней назад в Вишневом под Киевом женщина с маленьким ребенком попали под колеса автомобиля. От удара они пролетели несколько метров, но остались невредимыми.